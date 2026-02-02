別府大分毎日マラソン

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、ラストランとなった青学大・荒巻朋熙（4年）は2時間13分56秒で29位だった。正月の箱根駅伝では無念のメンバー外となったが、感謝の思いを胸に走り切った。

競技人生を完走した。今大会には同大のエース・黒田朝日（4年）らもエントリー。荒巻はいつもの練習かのように、同僚と先頭集団の中でまとまって走った。落ち着いた走りをしていたが25キロ付近、わずかに変化を見せ始めた。苦しい表情を浮かべ、集団から一歩、また一歩と遅れていった。

「止まってしまおうかと思った」。そう振り返るほど後半は厳しい展開に。それでも沿道から応援を背に、懸命に腕を振った。「本当にあの声援に支えられて最後まで出し切れました」。ゴール後は仲間に支えられながら会場を後にした。レース後には原晋監督からも労われ、笑顔を見せていた。

箱根駅伝では1区に登録されていたが、大みそかに胃腸炎で38度の発熱。当日変更で小河原陽琉（2年）と交代した。“集大成”の箱根出走は叶わなかったが、8区の給水ポイントで同級生をサポート。笑顔でグータッチを交わしていた。

別大マラソンでは2時間8分を目指していたという。「後半は歯が立たなかった」と苦笑いを浮かべるも「今まで応援してくれた人たちに、僕の走りを最後に見せてから終わろうと思って出たレース。自分の思い通りの結果にはならなかったんですけど、出し切れはしました」と言い切った。

卒業後はIT業界の道に進む。これまでの経験を糧に新しいスタートラインに立つ予定だ。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）