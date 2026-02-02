豆柴とシベリアンハスキーの面白すぎる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で16万回再生を突破し、「逆だろｗｗｗ」「見ているだけで幸せになる」「大笑いさせて頂きました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：雪が積もったので『犬にソリを引っ張ってもらおう』とした結果】

お庭で雪遊び！！

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」の投稿主さんは、豆柴の『おもち』くん、シベリアンハスキーの『おこめ』くんの賑やかな暮らしを紹介しています。今年の冬、投稿主さんの住む地域には、4回も雪が降ったそう。おもちくんとおこめくんは、そのたびに庭で雪遊びを楽しんだといいます。

雪で遊ぶことが大好きな2匹ですが、毎回同じでは飽きるかも…。そこで、庭でソリ遊びをしてみることにしたそうです。まずはママがひとすべり。小山の上からスーッと滑って楽しんだとか。ソリが綺麗に滑ることを確認したら、いよいよわんこたちの番です。

ソリを引いてもらいたくて…

まずは、おこめくんにソリを引いてみてもらうことに！！なんといっても、おこめくんはシベリアンハスキー。ソリを引いて走ることが仕事のはずです。

しかし、おこめくんとソリを紐で繋いでみるも、おこめくんはなかなか滑ろうとしませんでした。実は、おこめくんはとっても怖がりな性格。ソリを繋げられてしまったことで、すっかりテンションが下がってしまったのです。

それどころか、助けを求めるようにママの膝へ。結局、ママが抱っこして一緒に滑ることになりました。

そんな2人の様子を見ていたおもちくんがやってきて…？

王子様みたいな姿に爆笑♪

おこめくんとは対照的に、おもちくんは乗り物が大好き！！ソリに乗ると、あっという間に誇らしげな表情になったそうです。おもちくんの乗ったソリをパパが引くと、まるで白馬に乗った王子様のような貫禄になったとか。ときには、足先をクイクイと動かして、「早く進んで」と催促することもあったといいます。

堂々とした風格でソリ遊びを楽しんだおもちくんは、大満足で1日を終えました。もちろん、パパとママは筋肉痛…。わんこにソリを引いてもらうつもりが、自分が引くことになってしまったパパ・ママなのでした♪

この投稿には「みんな楽しそうでなにより」「見ているだけで幸せになります」「本当に微笑ましい家族で癒される」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」には、おもちくん＆おこめくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もちごめ兄弟ちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。