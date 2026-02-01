神奈川県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「鎌倉市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
地元の味に惚れ込む人もいれば、わざわざ足を運ぶ“食の聖地”を求める人も。全国各地には、個性あふれるグルメスポットが点在しています。そんな中、「ここでしか味わえない」と評判の市はどこなのでしょうか？
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川県の市で「グルメが魅力的」だと思う市ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海沿いのカフェや古民家レストランが多く、しらす丼やスイーツなど観光と一緒に楽しめるグルメが豊富だから」（30代女性／愛知県）、「湘南しらすや、よこすか海軍カレーなど、とても美味しそうで魅力的だと思います」（30代女性／愛知県）、「カフェ文化が豊かで、スイーツやパン屋巡りも人気だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「横浜中華街で他では食べられないような中華料理や、食べ歩き体験ができるから」（30代女性／東京都）、「以前行ったことがあり、食べ歩きに楽しかった記憶です！崎陽軒、黒船ハーバー等のお土産グルメも美味しい！」（40代女性／大阪府）「海苔が有名だったり海が近いので海産物が新鮮で美味しいイメージ」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、グルメが魅力的だと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、神奈川県の市で「グルメが魅力的」だと思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：鎌倉市／44票神奈川県南部に位置する鎌倉市は、古都としての歴史と、海沿いの美しい景観が魅力です。グルメにおいては、地元の新鮮な魚介類や「鎌倉野菜」を使った料理、古都の風情に合った和菓子、洗練されたカフェやレストランなどが充実しています。歴史と自然に育まれた独自の食文化が、観光客だけでなく多くの人々に魅力的だと評価されています。
回答者からは「海沿いのカフェや古民家レストランが多く、しらす丼やスイーツなど観光と一緒に楽しめるグルメが豊富だから」（30代女性／愛知県）、「湘南しらすや、よこすか海軍カレーなど、とても美味しそうで魅力的だと思います」（30代女性／愛知県）、「カフェ文化が豊かで、スイーツやパン屋巡りも人気だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
1位：横浜市／147票神奈川県の県庁所在地である横浜市は、国際貿易港として栄えた歴史から、多様な国の食文化が根付いています。特に「中華街」は国内最大規模を誇り、食の多様性とレベルの高さが魅力の中心です。また、港町の雰囲気を持つおしゃれなレストランや、地元産の食材を生かしたモダンな料理も充実しており、食の選択肢の広さが大きな魅力となっています。
回答者からは「横浜中華街で他では食べられないような中華料理や、食べ歩き体験ができるから」（30代女性／東京都）、「以前行ったことがあり、食べ歩きに楽しかった記憶です！崎陽軒、黒船ハーバー等のお土産グルメも美味しい！」（40代女性／大阪府）「海苔が有名だったり海が近いので海産物が新鮮で美味しいイメージ」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)