【セブン-イレブン】では、抹茶を使ったスイーツやアイスが続々と登場しています。今回は、おうち時間のご褒美にもぴったりな和菓子やアイスをピックアップしてご紹介。 抹茶クリーム入りわらびもち わらびもちで抹茶クリームと黒蜜ソースを包んだ「ぷるもちきなこわらびもち 抹茶クリーム」。わらびもちにはきなこがたっぷりとまぶしてあり、見た目からも和の雰囲気を楽しめるビジュアル