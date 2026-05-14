ミスタードーナツの人気商品「もっちゅりん」が復活しました。前回販売された際に話題となり、「食べられなかった」「もう一度食べたい」と感じていた人も多いでしょう。   今回登場するのは、前回も人気だった「きなこ」と「みたらし」に、新しい味の「いちご」を加えた全3種類です。もち粉と米粉を使った、弾力のあるやわらかな食感が特徴で、ドーナツでありながら和菓子のような楽しみ方もできます。 &#