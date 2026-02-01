ベネズエラへの着任をSNSで報告する米特使のローラ・ドグ氏/Embajada de los EE.UU., Venezuela/@usembassyve/X

（CNN）米国のベネズエラ担当の新たな特使、ローラ・ドグ氏が1月31日、ベネズエラの首都カラカスに到着した。トランプ米政権は、約7年ぶりとなる同国での大使館再開を目指している。

ドグ氏はSNSへの投稿で「今、ベネズエラに到着した。チームとともに仕事に取りかかる準備ができている」と述べた。投稿には、飛行機を降りて滑走路を歩くドグ氏の写真2枚が添えられていた。

滞在期間についての取材に対し、米国務省の当局者は「ドグ氏は民間、公共、市民社会の関係者と協力し、大統領と国務長官によるベネズエラに対する3段階の計画を推進する」と述べた。

ベネズエラのヒル外相はSNSで、ベネズエラと米国の政府間の作業計画の一環として、ドグ氏の到着を歓迎すると明らかにした。ヒル氏によれば、両国政府は、二国間の関心事項に関する作業のロードマップを策定し、外交での対話を通じて、相互尊重と国際法に基づき、既存の相違点に対処し、解決することを目指しているという。

ドグ氏のカラカス入りは、米国とベネズエラの関係修復に向けた重要な公の一歩となる。米国は2019年に外交官を引きあげて、在カラカス米大使館の業務を停止していた。

米国のルビオ国務長官は1月28日の上院公聴会で、ドグ氏が「最終的には」カラカスを拠点に指揮を執り、米国が「迅速に」ベネズエラに外交拠点を設ける考えを示していた。

国務省は先に議会に対し、大使館業務の再開について「段階的なアプローチ」を取る方針を通知した。これには一時的な施設の開設が含まれる可能性がある。

米中央情報局（CIA）も、ベネズエラ国内で恒久的な拠点の設置に向けた取り組みを進めている。

マドゥロ大統領の拘束を受け、米国はベネズエラでの影響力拡大を模索している。トランプ米大統領は、マドゥロ大統領の失脚後、米国がベネズエラを「運営」し、石油生産を掌握すると発言していた。

ロドリゲス暫定大統領が率いるベネズエラ政府は、外国企業が石油産業に参入しやすくする法改正の承認など、米国に配慮した動きを見せている。