相鉄・東急直通線開業でますます便利になる相鉄沿線を中心に、不動産の仲介や賃貸・管理などを行う相鉄不動産販売。

そんな相鉄不動産販売にて、アイクリックが提供する3DVRアルバムサービス「Palmee(パルミー)」の提供が本格化されています。

相鉄不動産販売「3DVRアルバムサービス Palmee(パルミー)」

提供開始日：2025年2月(相鉄不動産販売での提供開始)

サービス内容：住まいの売却・購入などの節目に、住まいの空間や思い出を3DVRで残し、スマホやPCから閲覧・共有できるデジタルアルバムサービスです。

お申込み：相鉄不動産販売の各店舗にて、不動産売買取引時に相談

相鉄不動産販売では、2025年2月より3DVRアルバムサービス「Palmee(パルミー)」をサービスメニューとして導入。

2026年に入り店舗現場における案内方法の標準化を進めるとともに、運用体制を強化し、住まいの売却・購入という人生の大きな節目に寄り添うサービスとして、「Palmee」の提供を本格的に推進しています。

住まいの売買は人生における大きな節目の一つであり、経済合理性だけでなく感情面も大きく影響する意思決定です。

特に自宅の売却に際しては、「住み慣れた家を手放す寂しさ」や「帰る場所がなくなることへの不安」など、感情面の負荷を理由に、売却判断に時間を要するケースも少なくないと指摘されています。

また、売却経験者へのアンケートでは、「実家の写真をもっと撮っておけばよかった」といった声が多く聞かれ、家そのものを記録して残せなかったことへの後悔が一定数存在することが示されています。

こうした背景に加え、不動産仲介業界では近年、物件情報や手続きのデジタル化が進み、利便性や効率性は大きく向上しています。

一方で、住まいの売買に伴う不安や迷いといった「感情面のケア」は、サービスとして提供しづらい領域でもあります。

特に、住み替えや相続を含む売却局面では本人や家族にとっての「気持ちの整理」や納得感が重要となります。

購入の局面においても「新生活の始まり」を前向きに実感できる体験価値が求められています。

こうした流れを踏まえ、相鉄不動産販売では、売却時の「気持ちの整理」を後押しすると同時に、購入時には「新生活の記念」としても活用できる点に着目し、「Palmee」の運用強化に取り組んでいます。

Palmee(パルミー)とは：「手のひらに かけがえのない宝物を いつまでも」

「Palmee」は、住まいをまるごと3DVRデータで記録し、室内だけでなく外観・庭・前面道路まで空間として残せるデジタルアルバムサービスです。

単に3DVRデータを制作することを目的とするのではなく、不動産を売買されるお客様が「安心や満足度の高い売却・購入だった」と感じられる状態を支えるインフラとしての役割を位置づけています。

「Palmee」には、タブレット端末で閲覧できる「タブレット版」と、インターネット経由で閲覧可能な「クラウドアルバムWEB版」の2形態があります。

相鉄不動産販売では、主にクラウドアルバムWEB版を採用し、住まいの売却・購入いずれの節目においても活用できるサービスとして展開しています。

なお、「Palmee(クラウドアルバムWEB版)」は、2025年7月より東京都新宿区のふるさと納税返礼品としても提供を開始しています。

※返礼品の掲載状況については、各ふるさと納税ポータルサイトの表示をご確認ください。

大切な住まいの思い出を、空間ごと未来に残せるサービスです。

相鉄不動産販売で提供が本格化された、アイクリックの3DVRアルバムサービス「Palmee(パルミー)」の紹介でした。

相鉄不動産販売「3DVRアルバムサービス Palmee(パルミー)」のよくある質問

Q. Palmeeとはどんなサービスですか？

A. 住まいをまるごと3DVRデータで記録し、スマホやPCからいつでも閲覧できるデジタルアルバムサービスです。

室内だけでなく、外観や庭なども空間として残せます。

Q. どこで申し込めますか？

A. 相鉄不動産販売の各店舗にて、不動産売買取引時に相談できます。

Q. 納品形態はどのようなものがありますか？

A. タブレット端末で閲覧できる「タブレット版」と、インターネット経由で閲覧可能な「クラウドアルバムWEB版」の2形態があります。

相鉄不動産販売では、主にクラウドアルバムWEB版を採用しています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 売却・購入の節目に寄り添う！相鉄不動産販売「3DVRアルバムサービス Palmee」 appeared first on Dtimes.