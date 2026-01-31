【義両親に…バラすな！】旦那「嬉しくて、つい…」話し合える夫婦になろう＜第12話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第12話 話し合える夫婦
【編集部コメント】
コウヘイさんも流産のときに、自分の両親の言葉について気にはなっていたのですね。マユさんも冷静に考えれば、あのときはなにを言われてもマイナスにしか捉えられなかったと振り返ることができています。どっちにしても実両親と義両親であれば、実両親の方に肩入れしてしまうのは仕方ありません。だからこそ、それぞれの親に対してはそれぞれの子どもが窓口になり、お互いに自分の親と配偶者との間をうまく立ち回れるように夫婦のコミュニケーションが必要になるのですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第12話 話し合える夫婦
【編集部コメント】
コウヘイさんも流産のときに、自分の両親の言葉について気にはなっていたのですね。マユさんも冷静に考えれば、あのときはなにを言われてもマイナスにしか捉えられなかったと振り返ることができています。どっちにしても実両親と義両親であれば、実両親の方に肩入れしてしまうのは仕方ありません。だからこそ、それぞれの親に対してはそれぞれの子どもが窓口になり、お互いに自分の親と配偶者との間をうまく立ち回れるように夫婦のコミュニケーションが必要になるのですね！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙