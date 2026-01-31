ラッパーのニッキー・ミナージュが、ドナルド・トランプ米大統領の「一番のファン」と公言し、トランプが発行する「トランプ・ゴールドカード」を受け取ったと明かした。



【写真】わっかりやすいデザインもガチ！これが「トランプ・ゴールドカード」だ

ニッキーは1月28日に開催された「Trump Accounts Summit」に登壇し、「何を言えばいいのかわからないけれど、私はたぶん大統領の一番のファン。それは変わらない」と断言した。「ヘイターが何を言おうと、私は全く揺るがないし、むしろもっと彼を応援したくなる。私たちは、彼へのいじめや中傷キャンペーンなんて許さないわ。それは通用しない。彼にはすごく強い力があるし、神が彼を守っている。アーメン」と語った。



その後、ニッキーはXに「トランプ・ゴールドカード」の写真を公開。続く投稿では、「今、市民権の書類を仕上げてるところ。私のすばらしくて魅力的な大統領のおかげよ。署名運動のおかげ。あなたたちがいなければできなかった。ああ市民ニッキー、本当に今その瞬間よ。ゴールドのトランプカード、無料」と記した。



「トランプ・ゴールドカード」とは、トランプ大統領が提案して創設した、米国での永住権を迅速に取得できる新たなビザ制度。外国人が100万ドル（約1.5億円超）程度の寄付や投資を行うことで、米国への居住・就労が可能になる。



ニッキーはトリニダード・トバゴ生まれ。長年米国に在住しているが市民権は取得しておらず、通常なら EB-1／EB-2 の資格審査や多額の申請費用が必要とされる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）