「見納め」になるかもしれない。【もっと読む】今の渋野日向子には休息が必要です過去最多の日本勢23人が出場する今年の大会。舞台はカリフォルニア州のロサンゼルス郊外にある名門「リビエラCC」（6699ヤード・パー71）だ。昨年は3日目終了時に、通算7アンダーの首位M・スタークから2打差の3位タイに西郷真央、渋野日向子、竹田麗央の3人が並び、熱い優勝争いを演じた。結局、竹田は2打差2位、西郷3打差4位、渋野4打差7位に終