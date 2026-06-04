＜全米女子オープン事前情報◇2日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞ペブルビーチGCで行われた2023年大会の22人を上回り、日本勢史上最多の23人が出場する今大会。その中で、菅楓華、荒木優奈、後藤未有の3人は初めて海外メジャーに挑む。一体どんな思いで今大会を迎えるのか。【写真】ステキです小祝さくらと竹田麗央の振袖姿世界ランキング上位の資格で切符を手にした菅は、米国を訪れること自体が初め