¸÷±ÊæÆ²»¡á3·î22ÆüÆüËÜ¥¢¥ó¥Á¡¦¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡ÊJADA¡Ë¤Ï2Æü¡¢¶¥±ËÃË»Ò¤Î¸÷±ÊæÆ²»¡ÊÃæÂç¡Ë¤ò¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ç4¥«·î´Ö¤Î»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ää»ß´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î5Æü¤«¤é26Ç¯3·î4Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢´û¤Ë½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿åÏ¢¤Ï3·î¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ç»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤â¡¢¶¥µ»Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ñ³ÊÄä»ß´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤¹¤ì¤Ð¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò²¾¿½ÀÁ¤Ç¤­¤ëÆâµ¬¤ò·è