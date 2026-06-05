子どもに将来就きたい仕事があれば、親としては夢を叶えるために応援したいと思うものでしょう。ただ職業によっては反対意見が出てくることも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『高校2年生の娘が美容師になりたいと言っていて、私は賛成。国家資格があればよくない？手に職があるのはいいと思う。でも旦那は大学に行って企業に就職したらいいと言って、美容師になることに反対している。娘は勉強