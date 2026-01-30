『名探偵コナン』ランドセルが登場！ 犯人追跡メガネの金具などが付いた全6色を展開
テレビアニメ『名探偵コナン』の世界観をデザインした「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」が、1月23日（金）から、2027年度入学予定の子ども向けに特設サイトで受注販売を開始した。
【写真】コナンも背負っているライトキャメルなど！ カラーは全6色
■早期購入特典キャンペーンも実施中
今回老舗ランドセルメーカーの榮伸より展開される「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」は、作品の世界観と毎日の通学を支える高い実用性を兼ね備えた特別なランドセル。
ランドセルは、コナンも背負っているライトキャメルをはじめ、ラベンダー、ネイビー、スカイブルー、ブラック、チェリーピンクの全6色がそろい、犯人追跡メガネや蝶ネクタイ型変声機のオリジナル鋲が付いたポケットなど、『名探偵コナン』のモチーフが随所に散りばめられている。
また、腰や肩への負担が少ないミラクルフィットシステムを採用。加えて、360度反射材を使用し安全性を確保しているほか、ラウンドファスナーポケットや時間割メッシュポケットといった便利な収納も備わっており、実用性抜群の仕様となっている。
さらに、早期購入特典キャンペーンも実施中。1月23日（金）〜5月31日（日）の期間中に注文した人には、「オリジナルタブレットケース」と入学準備に役立つワークブックや自由帳など、全4アイテムをセットにした「コナンのまいにちつかえるセット」も一緒に届く。
【写真】コナンも背負っているライトキャメルなど！ カラーは全6色
■早期購入特典キャンペーンも実施中
今回老舗ランドセルメーカーの榮伸より展開される「名探偵コナンオリジナルランドセル produced by 名探偵コナンゼミ」は、作品の世界観と毎日の通学を支える高い実用性を兼ね備えた特別なランドセル。
また、腰や肩への負担が少ないミラクルフィットシステムを採用。加えて、360度反射材を使用し安全性を確保しているほか、ラウンドファスナーポケットや時間割メッシュポケットといった便利な収納も備わっており、実用性抜群の仕様となっている。
さらに、早期購入特典キャンペーンも実施中。1月23日（金）〜5月31日（日）の期間中に注文した人には、「オリジナルタブレットケース」と入学準備に役立つワークブックや自由帳など、全4アイテムをセットにした「コナンのまいにちつかえるセット」も一緒に届く。