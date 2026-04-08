アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、4月10日より公開されることを受け、全国各地の劇場にて上映スケジュールが発表された。今回の映画の舞台は神奈川県・横浜が舞台ということもあり、Tジョイ・横浜では公開初日は1日で59回上映する。劇場版『鬼滅の刃』を超える前代未聞の上映数にネット上では驚きの声があがっている。【動画】新作は横浜舞台！バイクアクションだらけの映画