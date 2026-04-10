人気アニメ「名探偵コナン」シリーズ、劇場版29弾「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（10日公開、蓮井隆弘監督）の劇場商品のうち、「劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』アレンジリボン」が発売中止となった。作品公式Xで10日までに発表された。Xには書面がアップされ、「劇場版『名探偵コナンハイウェイの堕天使』アレンジリボン」発売中止に関するお詫び」と題して報告。理由について「商品不良が発覚したため、慎