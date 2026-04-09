2026年4月4日、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」のファンミーティングにて、次作・第30作目で主人公・江戸川（えどがわ）コナンが不在になる可能性について言及され、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。今月10日に日本で公開予定の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」に先がけ、ファンミーティング「公開直前！風のSPファンミーティング」が、同月4日に神奈川県・大さん橋ホールで開催された。イベントに