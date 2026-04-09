ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、『ユニバーサル・クールジャパン2026』を期間限定で開催中。4月7日、『名探偵コナン』原作者の青山剛昌氏がパークに来場し、大人気開催中の『名探偵コナン・ワールド』を体験した。劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」と連動した進化版推理体験、リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕プロローグ〜』や、“ミステリー×食×音楽”体験『名探偵