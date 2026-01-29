トーメンデバイス <2737> [東証Ｐ] が1月29日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比63.4％増の104億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の90億円→113億円(前期は73.7億円)に25.6％上方修正し、増益率が22.0％増→53.2％増に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の20億円→43億円(前年同期は18.2億円)に2.1倍増額し、増益率が9.8％増→2.4倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の300円→430円(前期は300円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比4.2倍の34億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.7％→3.5％に改善した。



