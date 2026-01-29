この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元メジャーアーティストが激白「専門学校は受験勉強から逃げた人」バンドで食うための進路選択、これが現実

チャンネル情報

メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信！?バンドの現実と成功のウラ側?夢と金の間でもがく表現者への指針?経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。