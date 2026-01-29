元メジャーバンドマンが明かす音楽印税の仕組み、「CDが売れなくても儲かる」構造の裏側と知られざる背景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ロックバンド「QOOLAND」の元メンバーで、現在は株式会社ヒライ企画の代表取締役を務める平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「売れてない？でも1500万｜売れないバンドマンのリアル収入」と題した動画を公開。メジャーデビュー経験はあるものの、誰もが知る一流とは言えない“1.5軍”バンドマンのリアルな収入事情を赤裸々に語った。
動画で平井氏は、自身の経歴を「1.5流」と位置づけ、そうしたミュージシャンがどれほどの収入を得ていたのかを具体的な数字を交えて解説。
これまでリリースしたCDやDVDは計14タイトル、総生産枚数は自身の把握分だけで4万1000枚にのぼると明かした。作詞作曲を手がけていた平井氏は、これらの印税収入について、CDのプレス（製造）時点で発生する使用料だけで「300万円弱くらい」になったと説明。さらに、カラオケや映画での楽曲使用など、二次的な使用料を含めると、総額で「1000万～1500万円ぐらいは収入があったと思う」と衝撃の事実を告白した。
平井氏はこの金額の背景にある印税の仕組みについても言及。作詞作曲者の印税はCDが売れた時ではなく、製造された時点で「使用料」として支払われるため、「5万枚刷って、全部叩き割ったとしても5万枚分のお金は入る」という構造になっていると解説した。これは、CDの売上に応じて収入を得るプレイヤー（演奏者）とは大きく異なる点である。
最後に平井氏は、音楽活動を通じて得た最も大きなものは金銭的な利益ではなかったと語る。「音楽をやってきて一番恩恵をいただいているのは、信用を得ることだった」と述べ、その信用が現在の会社経営にも繋がっていると分析。音楽活動がもたらす価値は、直接的な収入だけではないという見解を示し、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
