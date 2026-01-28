「日本の野心は侮れない」U23アジア杯“次回開催地争い”で中国メディアが警戒　ロス五輪予選へ日中が「新たな真っ向勝負」と主張

U23アジアカップは日本が優勝。次回大会はロス五輪の予選を兼ねることになる(C)Getty Images

今月24日までサウジアラビアで開催されていた「AFC U23アジアカップ」は、U-23日本代表が通算3度目の優勝、史上初の連覇を達成した。そして、決勝で対戦したU-23中国代表も同国初となるファイナル進出を果たし、新たな歴史を刻むこととなった。

【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をまとめてみる

準優勝という結果を受け、中国メディア『捜狐』では、今大会の中国代表の躍進を称えるとともに、2028年ロサンゼルス五輪を巡る話題を報じている。

1月26日配信のトピックで同メディアは、今大会中にも大きな話題となった、次回大会開催地立候補を検討しているという、日本サッカー協会の対応について言及。2028年大会がロサンゼルス五輪予選となることを受け同メディアは、「日本の野心は侮れない。招致を視野に入れている姿勢そのものが強烈なメッセージだ」などと訴えながら、「日本はアジア屈指の育成力と総合力を誇り、自国開催で五輪切符を確実に手にする構えを見せている」と綴っている。

その上で、「中国もこの招致レースにおける有力候補の1つとされている。国内メディアや関係者の分析では、AFCが再び中国に開催権を託す可能性は十分にあるという」などと論じており、「その根拠の1つが、2023年と2025年のU20アジアカップを、連続して中国が開催している事実だ」と説いている。