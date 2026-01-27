29日から30日にかけて日本付近に強い寒気が南下するため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。寒気の程度によっては「警報級の大雪」となる可能性があり、交通機関への影響や路面凍結に警戒が必要です。

【画像をみる】全国の週間天気予報、28日から31日までの雨雪シミュレーション

冬型の気圧配置強まる

29日から30日にかけて強い寒気が南下し、冬型の気圧配置が強まります。新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県では、警報級の大雪となる可能性があります。

札幌では29日に最高気温が-2°Cの真冬日となり、30日にかけて最低気温が-9°C前後まで下がり、厳しい冷え込みとなります。東京・大阪・福岡でも最高気温は10°Cに届かず、空気の冷たさを感じる週末となりそうです。

週明けは一転「気温上昇」の兆し

その後、強い冬型の気圧配置は次第に緩んでいきます。2月1日（日）は 日本海側では曇りや雪、または雨の降る所が多くなり、太平洋側は晴れや曇りとなる見込みです。

週明けの2月2日（月）以降は全国的に気温が上がる予想で、4日には「立春」も迎え、厳しい寒さから一転、春の足音が聞こえてきそうです。