スーパーで買ったしらすのパックを開けたら、なんと「タツノオトシゴ」が混じっていた―。そんな“チリモン”の発見報告がThreadsで話題になっています。



【写真】しらすの山から発掘した“モンスター”

投稿したのは、SNSで日常生活を発信している、もりやん（@moriyan18）さん。「チリモン」とは、「チリメンモンスター」を略した言葉で、ちりめんじゃこ（シラス）の中に混じっている、カタクチイワシ以外の小さな生き物たちの総称です。



もりやんさんがタツノオトシゴを発見したのは、仕事の昼休み中。スーパーマーケットで買ったしらすを車で食べようと開けたところ、周囲と明らかに色味の違うものが目に入ったといいます。もりやんさんは以前から“チリモン探し”に興味があったそうで、今回のタツノオトシゴとの出会いに思わず「ついに発見！」と投稿したそう。



「生き物が好きなので、“チリモン”のことは知っていました。前々から、いつか写真を撮って記録したいと思っていて。以前、SNSで『タツノオトシゴが入っていた』という投稿を見たことがあったので、タツノオトシゴが見つかる可能性があることも知っていました。フグが入っているとニュースになるほどですし、しらすのパックを開けるたびに『チリモンはないかな？』といつも気にしていたんです。チリモン探しは、トレジャーハントのような気持ち。何がいるか分からないガチャガチャみたいです」



今回見つけたタツノオトシゴのサイズは、一般的なしらす（カタクチイワシ）と大きくは変わらない大きさだったそう。タツノオトシゴ以外に目立って珍しい生き物は見つからず、覚えている範囲では、よく入っているエビやカニの幼生、アジなどだったといいます。



見つけたタツノオトシゴはどうしたのか聞くと、「なんでも毒味したいタイプなので、食べちゃいました」とのこと。



「味は無味です。食感は、エビの殻を間違えて食べてしまったような感覚でした」



投稿に寄せられた反響については、バズった経験自体が初めてだったといい、素直にうれしかったと話します。なかでも印象に残ったのは「保管しましたか？」というコメントだそう。



「まさか、なんの気無しに投稿したしらすで、ここまでバズるとは思っていませんでした。コメントをきっかけに、『今後は生物標本として保管しようかな』と思えました」