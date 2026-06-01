若かりし頃の尖っていた姿から変化の振り幅があまりに大きすぎる比較写真がSNSで大きな注目を集めている。 【写真】人って変わるんですよね…ビジュアル系バンドで活動していた頃 Threadsで話題となっているのは、かつてインディーズのビジュアル系バンドのギタリストとして活動していた男性の25年前の姿。 華やかな金髪に濃いメイクを施し、ステージに立っていた美しきギタリスト。しかし現在の姿は黒ぶちメガネの