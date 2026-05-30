ふらつくことなく、約20秒間すっと二本足で立ち続ける猫。まるでミーアキャットのような安定感の動画を飼い主がThreadsに投稿したところ、「猫って立つんだ」「こんなに長尺で！？」と1万件を超えるいいねを集めました。 【写真】ふらつくことなく、二本足で立ち続ける猫投稿したのは、飼い猫の様子を発信しているsana（@n___tm6）さんです。飼い猫の名前は「義持（よしもち）」、オスのブリティッシュショートヘアです。義持