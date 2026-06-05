色鉛筆が12本すべて消え、空っぽになったケースの写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題となっている。【写真】「たいせつにつかう！！」母の願いは届くのか…筆箱やクレヨンの中身は？A.Mさん（＠anna_09291159）が「小学生男子って筆箱の中を空にするの得意ですよね。うちの子くらいになると、こうです。しかもこの半年で2度目。」という言葉とともに投稿したこの写真には、約7.8万回の閲覧と700件以上のいいねが集まった。