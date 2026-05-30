2026年5月25日、台湾版Yahoo！のYahoo奇摩は、日本アニメで台湾人の女性キャラクターが化粧文化の違いについて語る場面があり、台湾のネットユーザーの共感を呼んだと報じた。記事は、「今期の人気新作アニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』は、日本の大学生たちの社交生活を描いた作品。大人向け百合作品ならではの魅力を繊細に表現しており、多くのファンを熱狂させている。その中でも、台湾出身の留学生・張景（チャン