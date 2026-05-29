物価が高騰する中、ドン・キホーテの「当たりチャンス付き」ツナ缶シリーズが話題になっている。4月にあるThreadsユーザーが、当たりシールの写真を添えてこう投稿。【写真】「当たればもう1セット」の“ビックリマンシール”風の当たり券《ドンキホーテのツナ缶買ったらビックリマンシールみたいの入ってるなーと思ったら当たり券らしい？！！！ 同じのまたもらえるとかこのご時世めっちゃ嬉しいぞ！！》ドン・キホーテ店員でも