¥Þ¥Ä¥³¡¡¼«¿È¤Î¡È¿ê¤¨¡É´¶¤¸¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡¡Â¼¾å¿®¸Þ¤â¾×·â¡Ö¥¦¥½¤ä¤ó!?¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡×¡Ê·îÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¡È¿ê¤¨¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2026Ç¯¤Ëµ¯¤³¤ë¥¢¥ì¥³¥ì¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤¿·ï¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢VTR¸å¤Ë¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤Í¤§¡¢¤¢¤ì¿©¤Ù¤¿?¡Ø¤â¤Ã¤Á¤å¤ê¤ó¡Ù¤À¤Ã¤±?¡×¤ÈºòÇ¯6·î¤«¤é7·î¤Ë55¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¿·¿©´¶¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤ò´ÑÍ÷ÀÊ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¿ô¿Í¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯Ãæ¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö°ì²ó¤â¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡×¤È¸áÁ°Ãæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÍîÃÀ¡£¤Þ¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¼¡¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥Û¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡×¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Û¡¼¥à¥«¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö²¿¸Ä¿©¤¦?º¹¤·Æþ¤ì¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤·¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¸Ä¿©¤¨¤ë?¡×¤È¼ÁÌä¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Äº£?¡×¤È³ÎÇ§¤·¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤à¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¸å¤Ë¡Ö3¤Ä¤ä¤Ê¡×¤È¥É¡¼¥Ê¥Ä3¤Ä¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¸Â³¦¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡Ä»ä¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¶¦´¶¡£È¿±þ¤¬°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Â¼¾å¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤¯¤Ä?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö4¤Ä¤·¤«¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1¤Ä¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ¼¾å¤Ï¡Ö¥¦¥½¤ä¤ó!?¡×¤È¾×·â¡£¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤â¤¦À¨¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈáÁÔ´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£Â¼¾å¤¬¡ÖÁ´À¹´ü¤Ï?¡×¤È´ÖÈ±Æþ¤ì¤º¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÁ´À¹´ü¤À¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¤È¢1¸Ä¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤è!¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤ËÊÖ¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£