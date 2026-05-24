タレントのマツコ・デラックスが、２４日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演。休養中に受けた衝撃的なメールを明かした。首の手術のため休養していたマツコは、完全復活を遂げた。しかし、進行役の平成ノブシコブシ・吉村崇が何事もなく番組を進行させようとすると、マツコは「おかえりとかねぇのか」とチクり。吉村は「おかえりのくだりは台本に書いておりません」と言い訳したが、マツコは「（衣装を）全身ピ