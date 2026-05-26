タレントのマツコ・デラックスが２５日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。ベテラン女性タレントの“プロ意識”について明かす一幕があった。冒頭のトークコーナーに村上信五と登場したマツコ。スタジオ観覧席のファンが中途半端なくしゃみをすると、「するんなら、する。我慢するならする」とチクリ。マツコが「島崎和歌子はね。音の出ないくしゃみをできるんだぞ。キャリアが長すぎて、と