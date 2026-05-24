テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が２２日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。「毎日食べられるぐらいハマった食べ物」の話題で、有吉が「俺なんて、バイトをステーキ屋さんでやってたけど。言っちゃなんだけど、２００日ぐらいハンバーグだったよ」と回想。マツコも「私もバイト先でまかない出た時はずっと同じの食ってた」とうなずいた。有吉は「３種類しかないんだもん。まかないが