¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥óÂ´¶È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡£¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¤ÂÞÌÍ¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
Æé¤Ë¤ªÅò¤ò¤ï¤«¤·¤ÆÌÍ¤òè§¤Ç¤Æ¶ñ¤ò²¹¤á¤Æ¡Ä¤È¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºî¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÂÞÌÍ¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÞÌÍÄ´Íý¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢NEIGHBOR CLOWN¤Î¡Ö¥ì¥ó¥¸ de ¥é¡¼¥á¥ó¥á¡¼¥«¡¼¡×¡£Ä´Íý¤¬¥é¥¯¤Ê¤¦¤¨¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÞÌÍ¤ÎÅÐ¾ìÉÑÅÙ¤¬·ãÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÂÞÌÍ¤òÄ´Íý¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£»È¤¤Êý¤Ï´ÊÃ±¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤É¤ó¤Ö¤ê·¿¤ÎÍÆ´ï¤Ë¿å¤ÈÌÍ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¡£ÌÍ¤¬è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¡¼¥×¤Î¤â¤È¤òÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£
Æé¤Ç¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹É¬Í×¤â¡¢¥¬¥¹¥³¥ó¥íÁ°¤ÇÌÍ¤¬è§¤Ç¤¢¤¬¤ë¤Î¤ò¸«Ä¥¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤·¡£ÍÆ´ï¤¬¤É¤ó¤Ö¤ê·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤ë¤È¤¤â´ï¤Ë°Ü¤µ¤Ê¤¯¤ÆOK¡£¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢Àö¤¤Êª¤âºÇ¾®¸Â¡£¼ê·Ú¤µ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤È¤Û¤Ü°ì½ï¤È»×¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â!?
¤½¤·¤Æ¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Á¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ËºÙ¤«¤¤µ¤¸¯¤¤¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
ÍÆ´ï¤Ë¿å°ÌÌÜÀ¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æé¤ò»È¤Ã¤ÆÂÞÌÍ¤òè§¤Ç¤ë¤È¤¡¢É®¼Ô¤Ï¿å¤ÎÎÌ¤òÎÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÞÌÍ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¿å¤ÎÎÌ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¤¤·¤¤¤Ï¤º¡£ÍÆ´ï¤ËÌÜÀ¹¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥é¥¯¤ËÎÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³¸¤Ë¤Ï²ÃÇ®»þ´Ö¤ÎÌÜ°Â¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢è§¤Ç¤¹¤®¤Æ¿¤Ó¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌîºÚ¤â¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤â°ì½ï¤Ë¥Á¥ó¤Ç¤¤ë¤è
¼Â¤Ï¤³¤Á¤é¡¢¶ñ¤â°ì½ï¤Ë²¹¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤ä¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¥Ï¥à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤³¤ì¤À¤±¼ê·Ú¤ËÂÞÌÍÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÂ´¶È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
