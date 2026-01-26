Ç¯°ìÅÙ¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¼ñÌ£»°Ëæ¡£Ç¯¶âÀ¸³è¡¦60ÂåÎ¾¿Æ¤ÎÏ·¸å¤¬Êø²õ¤·¤¿¥ï¥±¡Ä¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¡È3¿©¡¦À¶ÁÝÉÕ¤¤Î¸¤¤ÁªÂò¡É¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý700Ëü±ß¡×¡ÖÃù¶â1,200Ëü±ß¡×34ºÐ¥¨¥ê¡¼¥ÈÂ©»Ò¤Î¡ÒÌµ¼«³Ð¤Êºñ¼è¡Ó¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
Êª²Á¹â¤¬Â³¤ÄÂ¶â¤¬¿¤ÓÇº¤àºòº£¡¢¸ÇÄêÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¼Â²ÈÊë¤é¤·¡×¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÀ¸³èËÉ±Òºö¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¿Æ¤Î¡Ö¼«Í³¤ÊÏ·¸å¡×¤È¤¤¤¦µ¾À·¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¿Æ»ÒÆ±µï¤ËÀø¤à¡Ö¤ß¤¨¤Ê¤¤Âå½þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FP¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¯¥ëÂåÉ½¡¦ÆâÅÄ±Ñ»Ò»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜµ»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÁêÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°ìÉôµÓ¿§¤ò²Ã¤¨¤Æµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¤ä»ëÅÀ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÄÊÌ»öÎã¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤Ï¡¢ÀÇÍý»Î¡¦ÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄêÇ¯¸å¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»Ï¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡ÖÉ×ÉØ¤Î»þ´Ö¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤½¤¦¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÔÆâ¤Ë½»¤àº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿68ºÐ¡Ë¡£3Ç¯Á°¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ºÊ¡Ê65ºÐ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤±¤ëÇ¯¶âÀ¸³è¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«¤Ï¾¯¤·ÃÙ¤¯µ¯¤¤Æ¡¢¶á½ê¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ï²¹Àô¤Ë¹Ô¤¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÂ¼¼¤òÊÒ¤Å¤±¤Æ¡¢¼ñÌ£¤Îºî¶ÈÉô²°¤Ë¤¹¤ë¡£¤É¤ì¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯Æ¯¤¡¢1¤Ä¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤ß¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î·×²è¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌäÂê¤Î¤Ê¤¤Â©»Ò¡×¤È»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±µïÀ¸³è
ÄêÇ¯¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¼¡ÃË¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÎIT´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¡¢Ç¯¼ý¤ÏÌó700Ëü±ß¡£»Å»ö¤â°ÂÄê¤·¡¢Ëè·î¡¢²È¤Ë¤ÏÀ¸³èÈñ¤È¤·¤Æ5Ëü±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃùÃß³Û¤Ï¤¹¤Ç¤Ë1,200Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«Î©¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡×¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¤¡¢·ø¼Â¤Ç·×²èÅª¤Ê¼«Ëý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖìÔÂô¤ÊÇº¤ß¤À¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ä¡Ä²È¤ÎÃæ¤¬¡¢¤É¤¦¤Ë¤âµÙ¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×
È´¤±Íî¤Á¤¿¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ
¼¡ÃË¤¬¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ç¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÄÂ¤Ï10Ëü±ß¤â²¼¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼Â²È¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢²È¤ËÆþ¤ì¤ëÊ¬¤À¤±¡£·î5Ëü±ß¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢ÁÝ½ü¤äÀöÂõ¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤º¡¢Éâ¤¤¤¿¤ª¶â¤È»þ´Ö¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë²ó¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡£ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¹¥·Êµ¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÉÔ¶ø¤ÊÀ¤Âå¤Ï¡¢½»µïÈñ¤òºï¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¡×
¼¡ÃË¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤äÁá´ü¥ê¥¿¥¤¥¢¤ò¸«¿ø¤¨¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢Ãå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÃÛ¤¯¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿Æ¤ÎÏ·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÏÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¤³¤Î²È¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¿´ÃÏ¤è¤¯Êë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄêÇ¯¸å¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿Æ¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢Â©»Ò¤È¤¤¤¦¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¡×¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤Ë¡Ö»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ëºâ»º¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ÅÌÛ¤Î¤¦¤Á¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÅ¤«¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Æ¤ÎÊë¤é¤·
Æ±µï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÎÀ¸³è¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤Ï¡¢ËèÆü3¿©¤Î¸¥Î©¤ËÇº¤ß¡¢Â©»Ò¤Îµ¢Âð»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡ÃË¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬¤ª¤±¤Þ¤»¤ó¡£
º´Æ£¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¼¡ÃË¤È¤ÎÆ±µïÁ°¤Ï¤è¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÙÆü¤Ï¼¡ÃË¤¬¼Ö¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅÚÆü¤Î³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯¤·¤º¤Ä¤º¤ì¤¿À¸³è¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¿´¤ÎÍ¾Íµ¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ëºï¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼¡ÃË¤¬¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸ÀÍÕ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù½Ð°Ê¾å¤Ëºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¡×
º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤´É×ºÊ¤¬É®¼Ô¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¼¡ÃË¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Æ±µï¡£¤·¤«¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤ËÏ·¸åÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²È·×¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÃË¤¬Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë5Ëü±ß¤Ï¡¢Áý¤¨¤¿¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤Ç¤Û¤ÜÁê»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¼¡ÃË¤ÎÆ±µïÁ°¸å¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢»Ù½Ð³Û¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ÈÀ¸³è»ñ¸»¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¥³¥¹¥È¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Ï·¸å¤ÎÀ¸³è¤½¤Î¤â¤Î¤È¤â¡¢¤«¤±¤Ï¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·¸å¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¤Ê¤ª¤¶¤ê¤Ë¤·¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö¤ª¶â¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡×¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£Ï·¸å»ñ¶â¤ÏÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±µï¤¬Â³¤¯¤¦¤Á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡×¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤Ø¤È¤¹¤êÂØ¤ï¤ê¡¢²È·×¹½Â¤¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°åÎÅ¡¦½»¤Þ¤¤¤Î½¤Á¶¡¦²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÈÕÇ¯¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù½Ð¤Û¤ÉÈ½ÃÇ¤¬ÃÙ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁªÂò»è¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤ÎÄêÇ¯¡×¤òÀë¸À¤¹¤ëÍ¦µ¤
É®¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·ë²Ì¤ò·Ð¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î20Ç¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î²È¤Î»È¤¤Êý¤ò¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡×
´ü¸Â¤ò·è¤á¡¢¼¡ÃË¤ËÆÈÎ©¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡Ö¿Æ¤ÎÄêÇ¯¡×¤òÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÆÍ¤Êü¤¹¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ÍÀ¸¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò»Ò¤É¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÌá¤·¤¿¡¢Á°¸þ¤¤ÊÁªÂò¤Ç¤¹¡£
Æ±µï¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¼é¤ë¤Ù¤¡Ö5¤Ä¤ÎÊ¬Î¥¡×
À®¿Í¤·¤¿»Ò¤É¤â¤È¤ÎÆ±µï¤¬¡¢¤¹¤Ù¤ÆÌäÂê¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ»Ò¤¬¤ª¸ß¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤òÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÀèÁ÷¤ê¤µ¤ì¤ë¤¦¤Á¤ËÆ±µï¤¬Ìµ´ü¸Â¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ¤ÎÏ·¸åÀ¸³è¤ÎQOL¤¬¾¯¤·¤º¤Äºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥±¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·Æ±µï¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²æËý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤ÎÊ¬Î¥¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²È·×¤ä²È»ö¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è¤Ï¤ï¤±¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤Ç¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀþ°ú¤¤òÌÀ³Î²½¤·¤Þ¤¹¡£
²È·×¤ÎÊ¬Î¥¡§Ëè·î¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄÂÁêÅö¡¦¸÷Ç®Èñ¡¦¿©Èñ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò´ð½à¤Ë¡¢ÉéÃ´¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë
²È»ö¤ÎÊ¬Î¥¡§¿©»ö¡¦ÀöÂõ¡¦ÁÝ½ü¤ò¡Ö¿Æ¤¬¤ä¤ëÁ°Äó¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë
»þ´Ö¤ÎÊ¬Î¥¡§¿©»ö»þ´Ö¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ò¿Æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤µ¤»¤Ê¤¤¡£¿Æ¤Î³°½Ð¡¦Î¹¹Ô¡¦¼ñÌ£¤ÎÍ½Äê¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë
¶õ´Ö¤ÎÊ¬Î¥¡§¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¡¢¸Ä¼¼¤Î°·¤¤¡¢¼Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò¿¯¿©¤·¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë
¾Íè¤ÎÊ¬Î¥¡§¿Æ¤Î°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦½»¤Þ¤¤¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¡¢¤¤¤Þ¤¢¤ë»ñ¶â¤ò¡Ö¿Æ¤ÎQOL¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¦¡×Êý¿Ë¤È¤·¤ÆÌÀÊ¸²½¤¹¤ë
¿Æ¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¿Æ¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¿Æ¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦Êë¤é¤·¤¿¤¤¤«¡×¤ò¼é¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡ÖÆ±µï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¼«Î©¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ï·¸å¤È¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤ò¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡£ÄêÇ¯¸å¤³¤½¡¢²þ¤á¤ÆÌä¤¤Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆâÅÄ ±Ñ»Ò
FP¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¯¥ëÂåÉ½