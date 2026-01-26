¹½¤¨¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤ÏÌµ»ë¡ª½÷»Ò¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¥Ñ¥Ã¥È¤Î¥³¥Ä¤ò¤Ä¤«¤à°Õ³°¤ÊÎý½¬Ë¡¤È¤Ï¡©
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥´¥ë¥Õ¥¡ー¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬É¬ÆÉ¡£
ÍÂ¼¼«¿È¡¢»ºµÙ¤ä°é»ù¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò°®¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÉüµ¢¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç»Å¾å¤²¤ë〝¤¤¤í¤Ï〞¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¹½¤¨¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤ÏÌµ»ë¡ª〝¤¿¤À〞¥Üー¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò´Ñ»¡
¥³ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ç¤Î¼ïÎà¤äÄ¹¤µ¡¢ÃÏÌÌ¤Î¹Å¤µ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¥×¥ìー¤¹¤ë¥³ー¥¹¤Î¥°¥êー¥ó¤Î¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÎý½¬¥°¥êー¥ó¤Ç¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤ÏÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥©ー¥à¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÇµå¤ÎÅ¾¤¬¤êÊý¤ò¤¿¤À´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÂ¼¡£
¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¥¹¥È¥íー¥¯¤ÏÌµ»ë¤·¤ÆOK¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅ¾¤¬¤ê¡¢¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¤Î¡Ö¥¯¥»¡×¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£ÂÇ¤Ã¤¿µ÷Î¥¤òÊâÂ¬¤·¤Æ〝º£Æü¤Î¥°¥êー¥ó¤Î´ð½à〞¤òºî¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤À¡£
¥¿¥Ã¥Á¤¬¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥ó¤â·è¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¤ä¥¹¥È¥íー¥¯¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
ÌÜÉ¸¤È¤À¤¤¤¿¤¤¤Îµ÷Î¥¤ò·è¤á¤ë
¥Ñ¥¿ー¤Îµ°Æ»¤â¿¶¤êÉý¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤
¥Üー¥ë¤¬Å¾¤¬¤ëÂ®¤µ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë
Îý½¬¥°¥êー¥óÁ´ÂÎ¤ò»È¤¦
¾å¤ê²¼¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¡¢Îý½¬¥°¥êー¥ó¤¬2ÃÊ¤Ë¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î·¹¼Ð¤Ç¤âÅ¾¤¬¤ê¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·¹¼Ð¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ〝¥¿¥Ã¥Á〞¤ò¤Ä¤«¤à¡¡
µ÷Î¥´¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï〝ÊâÂ¬〞
¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ÷Î¥´¶¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¿¶¤êÉý¤ò·è¤á¤Æ¥¹¥È¥íー¥¯¤·¡¢Å¾¤¬¤Ã¤¿µ÷Î¥¤òÊâÂ¬¤¹¤ë¡£¿¶¤êÉý¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÎ¾Â¤«¤é¾¯¤·¤Ï¤ß½Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¡×¤Ê¤É¡¢ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¤¤Á¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¿¶¤í¤¦
¥«¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
¤Ä¤Í¤ËÆ±¤¸¥Üー¥ë¥¹¥Ôー¥É¤ÇÅ¾¤¬¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£Í¾·×¤Ê¹Í¤¨¤¬½ä¤ë¤È¥¹¥¤¥ó¥°¥ê¥º¥à¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤éí´í°¤Ê¤¯¥¹¥È¥íー¥¯¤ò³«»Ï¡£¥Üー¥ë¤ò¸«¤º¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÂ¼ÃÒ·Ã
¡ü¤¢¤ê¤à¤é¡¦¤Á¤¨¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£159cm¡£JLPGA¥Ä¥¢ーÄÌ»»14¾¡¡Ê¥á¥¸¥ãー1¾¡¡Ë¡£
23Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ëLADY GO CUP¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¿ÔÎÏ¡£ÁÐ»Ò¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÁêÅÄ¹î¸Ê¡¢ÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡á¥»¥Ö¥ó¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡¢Âµ¥ö±º¥«¥ó¥Ä¥êー¥¯¥é¥ÖÂµ¥ö±º¥³ー¥¹