プレミアリーグ 25/26の第23節 ブレントフォードとノッティンガム・フォレストの試合が、1月25日23:00にGtechコミュニティ・スタジアムにて行われた。

ブレントフォードはイゴーリ・チアゴ（FW）、ケビン・シャーデ（FW）、ミケル・ダムスゴール（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するノッティンガム・フォレストはイゴル・ジェズス（FW）、ニコラス・ドミンゲス（MF）、モーガン・ギブスホワイト（MF）らが先発に名を連ねた。

12分に試合が動く。ノッティンガム・フォレストのオラ・アイナ（DF）のアシストからイゴル・ジェズス（FW）がゴールを決めてノッティンガム・フォレストが先制。

36分、ブレントフォードが選手交代を行う。クリストファー・アイエル（DF）に代わりセップ・ファンデンベルフ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

37分、ブレントフォードが選手交代を行う。ミケル・ダムスゴール（FW）に代わりダンゴ・ウアタッラ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-1とノッティンガム・フォレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。ニコラス・ドミンゲス（MF）からオマリ・ハッチンソン（MF）に交代した。

67分、ブレントフォードが選手交代を行う。リコ・ヘンリー（DF）からアーロン・ヒッキー（MF）に交代した。

68分、ノッティンガム・フォレストが選手交代を行う。イゴル・ジェズス（FW）からタイウォ・アウォニー（FW）に交代した。

80分ノッティンガム・フォレストに貴重な追加点が入る。モーガン・ギブスホワイト（MF）のアシストからタイウォ・アウォニー（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ノッティンガム・フォレストが0-2で勝利した。

なお、ブレントフォードは66分にイェホル・ヤルモリュク（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-26 01:10:07 更新