“速度無制限”アウトバーンで起きている意識の変化

日本とドイツの交通環境における最も大きな違いは、アウトバーンの有無です。アウトバーン（Autobahn）とはドイツ語で“自動車専用道路”を意味する言葉で、ドイツのほか、オーストリアやスイスのドイツ語圏でも高速道路網を意味します。

今回はドイツのアウトバーンについての話。ドイツのアウトバーンは、総延長1万3200km以上と、日本の高速道路の総延長9342kmの1.4倍以上もあります。

日本とドイツは国土面積がほぼ同じであることを考えると、相当に細かく張り巡らされていることがわかります。アウトバーンの特徴は、通行料が無料であることと、速度無制限区間があることです。

通行料については、道路の維持管理費の財源確保を目的に、2005年から大型トラックが有料化され、2015年には対象車両の範囲が拡大されています。

乗用車については2014年から有料化の議論が行われ、2019年から導入される予定でしたが、ドイツ在住者だけが有利な制度を計画していたため、欧州司法裁判所の「外国人差別に当たる」という判決を受けて撤回。現在も無料のままです。

速度無制限区間は少しずつですが減少しています。現在は総延長の約30％が恒久的または工事等で一時的に速度が制限されています。

また約10％の区間には、交通状況や天候に応じてフレキシブルに速度制限を課す事ができる交通管理システムが導入されています。

速度無制限区間は、かつては200km／hで走行するクルマも当たり前でした。片側3車線の区間であれば、10年ほど前の平均速度は、右側の走行車線は100〜120km／h、中央車線は130〜140km／hといったところ。

最も左側の追い越し車線は150〜160km／hかそれ以上といった印象でした。しかし近年、アウトバーンの平均速度が低くなりつつあります。

じつは私もここ数年アウトバーンを走行していて、「なんだか以前よりペースが遅くなったな」と感じていたのですが、それは事実だったのです。

かつては速度無制限区間の左側車線を200km／hをはるかに超える猛スピードで爆走するハイパフォーマンスカーを見ることも珍しくなかったのですが、最近はそのような場面に遭うことは非常に稀です。

ドイツ・ケルンにある民間の研究機関、ドイツ経済研究所（IW）は、2024年5月から8月に、ドイツで最もアウトバーンが密集していて、乗用車の登録台数が多いノルトライン＝ヴェストファーレン州の複数箇所に自動計測器を設置してデータを収集。

その結果、アウトバーンの速度無制限区間における平均速度が、年々低下していることが判明しました。

この時の平均速度は113.5km／hでした。2021年の調査では116.5km／hだったので、3年で3km／h低下しています。これは全ての車線を走行するクルマを対象にしているので、右車線をゆっくり走行するクルマも含まれています。

それを考慮しても、平均速度は明確に低下しているわけです。IWの計測では、83％のクルマが速度無制限区間の推奨速度である130km／h以下で走行し、130〜140km／hで走行していたのは10.5％。

これ以上の速度で走行していたのは7.5％で、160km／h以上に限ればわずか1％だったというのですから、ドイツのドライバーの意識に大きな変化があったのは確実です。

IWによれば、2020年春に発生したコロナ禍を機に交通量が減少し、一時的に平均速度は上昇したそうです。しかしそれはあくまで一時的なもので、2023年には2021年を10％上回る交通量となりました。この間、ロシアのウクライナ侵攻もあって燃料価格が急騰しましたが、平均速度にそこまで大きな変化はなかったそうです。

IWによれば、交通量の大幅な増加が平均速度をじわじわと押し下げているといいます。平均速度は交通密度に影響を受けるというのです。

平日と週末では、大型トラックが少ない週末の方が4km／hほど平均速度が高いことも、このような結論の理由だそうです。

渋滞だけが原因じゃない？ 「ADAS」と「BEV」が変えたドイツの走り

しかし私は、IWの説明とは違う理由があると考えています。それはADASとBEV（電気自動車）の普及です。ACC（アダプティブ・クルーズ・コントロール）やLKA（レーン・キーピング・アシスト）といった先進運転支援システムであるADASは、2010年代半ばには、多くの新車に搭載されるようになりました。

2025年モデルのメルセデス・ベンツ「Sクラス」は、条件付き自動運転機能「DRIVE PILOT」が進化。アウトバーン上において、運転中に映画を観たり仕事をしたりすることが可能

以前、私がドイツ在住時に乗っていたクルマもADASを搭載していて、アウトバーンを走るときにはほぼ使用していました。

ドイツ人はクルマ好き、運転好きが多く、かつてはADASに否定的なドライバーが多かったのですが、やはりADASの利便性を一度でも体験すると意識が変化し、今では多くのドライバーがADASの恩恵を受けています。

しかも大きくて速いクルマほど標準で搭載されているのですから、燃費の点でもメリットがあるだけに、多くのクルマがアウトバーンの速度無制限区間でもADASオンで走行しています。

また公道におけるBEVの割合が増えてきたことも、平均速度を押し下げています。最近は航続距離が700kmを超えるようなBEVもありますが、これまでに販売されてきたBEVの多くは、航続距離がそこまで長くありません。

アウトバーン上のSAなどには充電インフラがそれなりに設置されていますが、ドライバーはできれば移動中に充電せずに目的地に到着したいと考えるのが普通です。

そこでBEVのドライバーは、速度無制限区間でもバッテリー残量を気にしながら速度を抑えた運転をするわけです。当然ここでもADASが大活躍します。

このようなBEVが一定の割合で走っていれば、平均速度は確実に低下します。現時点でアウトバーンは、平均速度が低くなり、無茶な運転をするドライバーがとても少ないので、初めて走行する人でも一昔前のような怖さを感じることはないでしょう。

ドイツをレンタカーで周る旅をするなら今がおすすめです。

今後、レベル3以上の自動運転技術を搭載したクルマが普及したり、BEVの充電時間が大幅に短縮されるようなことがあれば、アウトバーンの状況がまた変化するかもしれません。