Amazonでは、1月22日（木）9：00から1月27日（火）8：59まで「Amazonウィンターセール」を、1月27日（火）から2月2日（月）23：59まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

このセールでは、ロボット掃除機でおなじみRoborockの「Roborock Q7B」が、通常価格44,800円（税込）のところ、42％オフの25,800円（税込）で販売されています。

省スペースで導入しやすいロボット掃除機が42％オフ。Amazonウィンター＆スマイルセール

↑Roborock Q7B。

Roborock Q7Bは、本体サイズが幅32.5×奥行32.7×高さ9.9cm と、Roborock史上最小のボディが特徴の、2025年に発売されたばかりのモデル。同シリーズの「Q7B+」からゴミ収集ドックを省いたモデルで、ドックを置くスペースはないがロボット掃除機を導入したいという方、価格を抑えたいという方におすすめの1台です。

コンパクトながら、吸引力は8,000Paと十分。髪の毛やペットの抜け毛がからまりにくいラバー製のメインブラシと弧状のサイドブラシにより、日々のお手入れをラクにしてくれるといいます。また、吸引と同時に水拭きモップで水拭き掃除も可能。本体に容量270mlのタンクがついているため、水交換の手間も少なく、一度に広範囲の水拭きができるとしています。水拭きの水量はアプリから3段階で調節可能です。

さらに、本体のダストボックスは400mlと大容量。使用状況により交換の目安は変動しますが、メンテナンスの手間も軽減してくれるとうたっています。

加えて、上位モデルにも搭載のLDSレーザーが室内を素早くマッピングし、効率のいいルートでお掃除。フローリングの木目やタイル目地にも沿う走行で、取り残しを低減してくれるそうです。アプリとの連動で、掃除の進捗確認や予約、進入禁止エリアの設定なども可能。

↑コンパクトな本体ボディ。

コンパクトボディが魅力のロボット掃除機はAmazonウィンター＆スマイルセールがお買い得！

Roborockでは、ほかにも多数のロボット掃除機がセールになっています。新たに購入を検討している方も、買い換えを検討している方も、この機会にぜひチェックしてみてください！

