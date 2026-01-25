¡Ú¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Û¼çÂê²Î¤Ï¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¡ª ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤È¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¸ø³«¡¢¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼çÂê²Î¤ÏÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Ë·èÄê¡£
¡ä¡ä¡ä¥¸¥ç¡¼¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Ï¡¢009¡Ê¥¼¥í¥¼¥í¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡¦ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë9¿Í¤Î¥¼¥í¥¼¥í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°¤¿¤Á¤¬¡¢°¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤è¤êÀïÁè¤Î¤¿¤á¤ÎÊ¼´ï¤È¤·¤Æ²þÂ¤¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âÁÈ¿¥¤òÃ¦½Ð¤·¡¢À¤³¦¤«¤éÁè¤¤¤òÌµ¤¯¤¹¤¿¤á¤ËÀï¤¦Êª¸ì¡£
1964Ç¯7·î19Æü¤Ë¡Ø¾¯Ç¯¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢³Æ»¨»ï¤Ë30Ç¯°Ê¾å¤âÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤È³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤Î¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£2024Ç¯7·î19Æü¡¢ºîÉÊÃÂÀ¸60¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î25Æü¤òµÇ°¤·¡¢¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤ÎÂ³Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ºËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¤¬ºî»ì¤·¤¿¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£1979Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î²Î¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¥Î¿¹¾ÏÂÀÏº¼«¿È¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°Àï»Î¤¿¤Á¤Î½ÉÌ¿¡¢°¥¤·¤ß¡¢¤½¤·¤Æ·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢BARBEE BOYS¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¡¦°É»Ò¤Î²Î¾§¤Ç¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¡¢ËÜÆü9¡§00¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¡ØÃ¯¤¬¤¿¤á¤Ë¡Ù¤Î°ìÉô²»¸»¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009¡¿ÅçÂ¼¥¸¥ç¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÎÀè¤Ë¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤ò¤¼¤Ò¤´³ÎÇ§¤ò¡£
¿·ºî¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥µ¥¤¥Ü¡¼¥°009 ¥Í¥á¥·¥¹¡Ù¤Ï2026Ç¯ÇÛ¿®Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ïº£¸å½ç¼¡È¯É½Í½Äê¤À¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡ËÀÐ¿¹¥×¥í
