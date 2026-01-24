老後に差し掛かってから子どもが実家に戻ってくる、いわゆる「出戻り」は、一般的にネガティブに語られがちです。「老後資産が減る」「生活リズムが崩れる」「静かな余生が奪われる」――。そんな心配の声が真っ先に浮かぶ人も多いでしょう。確かに、経済的に自立していない子どもが戻ってくれば、家計への負担は避けられません。実際、親の年金に頼りきりになり、老後不安が一気に現実化するケースも少なくありません。しかし一方で、同居がプラスに働くケースも。ある家族の事例と共に、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が“出戻り＝不幸”にならないポイントを解説します。

静かすぎる家…会話のない老後に訪れた「まさかの事態」

神奈川県郊外に暮らす田中恵美子さん（70歳・仮名）は、夫の正夫さん（72歳）と長年、二人きりの生活を続けてきました。二人の娘はすでに独立し、それぞれ家庭を持っています。

子育てが終わってからの生活は、静かで穏やか……。そう表現すれば聞こえはいいですが、恵美子さんにとっては少し違いました。

正夫さんは几帳面で、生活ルールに厳しいタイプ。食事の時間、物の置き場所、家の中の動線まで細かく気にします。悪い人ではないものの、必要最低限の会話しかなく、「楽しい老後」とは言えませんでした。

そんなとき、突然の出来事が起きます。長女の美咲さん（38歳・仮名）が離婚し、2歳の孫娘を連れて実家に戻ってきたのです。

お金を食いつぶす、静かな老後が騒がしくなる、世間体――。そんな「出戻り」のマイナスイメージからでしょう。娘と孫と暮らしているというと、周囲からは「大変ね」「せっかく老後なのに」「お気の毒」と同情されることも。ですが、恵美子さんは、こういいます。

「私も最初は本当に不安で、正直憂鬱でした。でも、現実は違ったんですよ」

不安から始まった同居も…娘と孫がもたらした「意外な変化」

同居を始める前は、これから生活がどう変わるのか、先の見通しは立ちませんでした。しかし、美咲さんと2歳になる孫の陽菜（ひな）ちゃんの存在が、家の空気を一変させることになりました。

フルタイム勤務に復帰した美咲さんに代わり、日中の育児は主に恵美子さん夫婦が担うことになりました。恵美子さんは、当初「自分に負担が偏りそう」と思ったといいますが、実際には違いました。

それは、正夫さんが意外なほど孫の世話をすること。元々可愛がってはいましたが、一緒に暮らすようになり「孫愛」が爆発したのです。

「じいじ」と呼ばれるたびに、顔が緩みっぱなし。天気が良ければ散歩に出かけ、近所の公園で遊び、絵本、積み木、毎日朝から晩まで孫育て。無口だった夫が、陽菜ちゃんの世話をきっかけに恵美子さんとも話すように。

孫育ては決して楽ではなく、体力も要ります。しかし、孫を中心に生活が回り始めたことで、家に「会話」が戻りました。家族で小さな旅行に行く機会も増えました。

もう一つ大きかったのが、長女の経済力でした。元夫から養育費を受け取りながら、彼女自身もフルタイムで年収480万円ほどを確保。家に月8万円、ボーナス月はさらに10万円を入れて、時には外食代や旅行代を出してくれることも。年金は二人合わせて21万円程度、資産1,500万円の夫婦二人暮らしよりも家計は安定したのです。

「食事をして、テレビを観て、寝るだけ……“お迎えを待つ”ような日々が恋しくなることは、今のところありません」



「お金の不安？ うちの場合、それはほとんどない。むしろ助かってるよ」

夫婦は思いがけず笑いが絶えない毎日を送っているといいます。

「出戻り」がプラスになる家庭の共通点

離婚後に困窮し、親の老後資金を圧迫してしまうケースは確かに少なくありません。ですが、今回のように、状況が好転する例も存在します。

そういった家庭に共通しているのは、次のような点です。

・戻ってきた子どもに一定の収入がある

・支出の管理がしっかりできていること

・「今後どう暮らしたいか」を家族で共有している

子どもや孫が戻ってくると、確かに支出は増えます。しかし、二人暮らしから三人・四人暮らしになっても、支出の増加は“比例”するわけではなく、実際増える経費と言えば食費や光熱費くらいでしょう。子どもが正社員として働いて稼げる程度の収入が加われば、家計が楽になるケースもあります。

大切なのは、状況が変わったときに、収入と支出のバランスがどう変化するのかを見える化し、バランスを保つことができるよう調整すること。

人生は想定外の連続です。離婚、病気、ライフプランの変更――どれだけ準備しても、予定通りにいかないことは起こります。だからといって、計画が無意味になるわけではありません。

大切なのは、状況が変わったときに「このままだとどうなるか」を確認し、「どう調整すればいいか」を考えられること。ライフプランは変化に対応するための設計図です。

大事なことは「現状把握」と「目標に対し何をするか？」です。未来はどうなるかわからないからこそ、自分を知り、自分のなりたい姿、在るべき姿のために何をすべきかを考えることが重要です。

“想定外”を“新しい幸せ”に変えるために

今回は娘さんの離婚が夫婦にとって良い結果をもたらすことになった事例をお伝えしました。家族構成が変わることで、経済的な不安が軽くなる、生きがいが戻るといったことも確かに存在します。

重要なのは、「想定外が起きたときにどう対応できるか」です。ライフプランは、未来を固定するものではなく、自分を知り、変化に対応し、自分らしく生きるための設計図です。

未来に起きる出来事をすべて予測すること、避けることはできません。しかし、お金も含めた自分と向き合い、暮らし方やどう収入を得るかを見直し、戦略を再設計することで、“想定外”を“新しい幸せ”に変える余地は、誰にでも残されています。

小川 洋平

FP相談ねっと