YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「やせたライギョに10万粒の卵を食べさせる。【やせすぎ雷魚176日目】」と題した動画を公開しました。飼育しているやせたライギョを太らせるため、栄養豊富だというコイの卵を与える様子が収められています。



動画に登場するのは、投稿者が飼育しているライギョ。飼育開始から176日目を迎え、体はすっかり大きくなりましたが、顔周りの肉付きはまだ少し物足りない様子です。投稿者は「顔のお肉はもうひと息」と語り、さらなる成長を願っています。



そこで今回用意されたのが、先日捕獲したコイの腹の中にあったという卵です。凍った状態で袋に入っており、その大きさはライギョの頭ほどもあります。コイは一度に20万から60万粒もの卵を産むといい、今回与える卵も相当な量です。投稿者は「かなり栄養満点だと思う」と期待を寄せ、水で解凍してから与えることにしました。



水槽を指で叩くと、エサがもらえるとわかっているライギョはすぐさま反応。ピンセットで差し出された卵に勢いよく食いつきます。しかし、柔らかいためか途中でちぎれてしまい、水中に卵の粒が舞い散りました。その後も、大きな塊を一口で頬張りますが、エラからこぼれ落ちてしまう場面も。水中に散らばった卵は、同居しているエビたちのごちそうになったようです。



最初は食欲旺盛だったライギョですが、しばらくすると満腹になったのか反応が鈍くなります。お腹も少し膨らみ、満足げな様子を見せました。ライギョを思う飼い主の愛情と、豪快な食事シーンが見どころの動画です。