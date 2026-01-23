【B2第17節 見どころ】東地区は山形と岩手が直接対決…西地区は福岡が浮上を狙う

山形は岩手との“東北ダービー“で後半戦スタート【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は、B1同様にバイウィークを終え後半戦に突入。ここからはプレーオフ進出を見据え、順位争いの苛烈さが増していくことになる。東地区は信州ブレイブウォリアーズが首位・福島ファイヤーボンズに1ゲーム差に迫り、西地区はプレーオフボーダーラインを巡る争いが混戦模様となっている。





プレーオフ返り咲きを目指す上で、山形ワイヴァンズは7勝23敗と厳しい状況にある。ライジングゼファー福岡と戦った前節GAME1で勝利し、連敗を「7」で止めることはできたが、GAME2は4点差の惜敗。第21節まで続く同地区対決でどれだけ巻き返せるか。まずはシーズン後半戦のスタートを白星で飾り、弾みをつけることだ。B3から再昇格してきた岩手ビッグブルズも、8勝22敗と星勘定は苦しい。前節の熊本ヴォルターズ戦も粘りきれず、連敗は10に伸びた。生命線であるディフェンスも、直近3試合はいずれも80点台の失点を喫しており、バイウィークの間にいかに立て直せていたかが問われる。前回第9節の対戦は、岩手が本来のディフェンス力を発揮して連勝。山形はリバウンドで上回りながらもターンオーバーが響き、自滅した格好だ。まずは岩手のディフェンスの圧に怯まず、力強く攻める姿勢が必要だ。東地区5位と6位の対戦であり、連勝すれば順位が入れ替わるという点をモチベーションにするマインドセットも重要となるだろう。

11月8日の福岡戦で最多23得点を挙げた奈良の坂口竜也【(C)B.LEAGUE】

昨シーズン西地区王者の福岡は現在プレーオフ圏外。前節も山形と星を分け、後半戦は“借金”4からの反撃を期す。対するバンビシャス奈良は8連敗中だが、前節の福井ブローウィンズ戦は2戦とも得点を80点台に乗せ、GAME1が5点差、GAME2が6点差とオフェンスで対抗できたのは好材料だ。福岡に対しても、第7節GAME1は57.1パーセントという高確率の3Pシュートで勝利しており、自信を持って長距離砲を放っていきたいところだ。



44歳の“帰化選手“パーカーが存在感を示している愛媛【(C)B.LEAGUE】

勝率5割前後を行き来している鹿児島レブナイズは、前節のベルテックス静岡戦の連勝で“貯金”2。西地区2位の愛媛オレンジバイキングスは前節神戸に1つ土をつけているが、鹿児島は今節愛媛に連勝すれば2ゲーム差に迫ることができる。ポイントは外国籍選手2人とマイケル・パーカーを同時起用する愛媛の高さにどう対抗するか。主導権を握るには、駒水大雅ジャックや武藤修平の働きも欠かせない要素となる。



横浜エクセレンスはB2復帰初年度で東地区3位と好調だ。前節は青森ワッツを連日の100点ゲームで圧倒して連勝を12まで伸ばすと、天皇杯ファイナルラウンドではB1の琉球ゴールデンキングスを追い詰めるほどの大健闘を見せた。一方、福島は信州との直接対決に連敗し、今節は地区首位陥落の可能性もある。ホームでも7連勝中の横浜EXは、今節連勝すれば福島と1ゲーム差。前節GAME2で23得点を挙げた成長株、木下大南帆にかかる期待は大きい。



文＝吉川哲彦

構成＝バスケットボールキング編集部

B2リーグ戦の第17節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は“ベテランの節目”と“リーグ史上初”に注目したい。まずは37歳の谷直樹（神戸ストークス）と34歳の村上慎也（山形ワイヴァンズ）。両ベテランは通算10人が達成してきた通算500回3P成功まで、ともにあと2に迫っている。また、ベンジャミン・ローソン（横浜エクセレンス）は、通算400ダンクの大台が見えてきた。到達すればB2リーグ史上初の快挙となる。



■B2第17節試合日程

・ライジングゼファー福岡 vs バンビシャス奈良（＠照葉積水ハウスアリーナ）

GAME1：1月23日（金）18時55分～ GAME2：1月24日（土）14時00分～

チケット情報はこちら



・山形ワイヴァンズ vs 岩手ビッグブルズ（＠山形市総合スポーツセンター）

GAME1：1月24日（土）15時00分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・青森ワッツ vs 信州ブレイブウォリアーズ（＠カクヒログループスーパーアリーナ）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・福井ブローウィンズ vs 神戸ストークス（＠セーレン・ドリームアリーナ）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・鹿児島レブナイズ vs 愛媛オレンジバイキングス（＠西原商会アリーナ）

GAME1：1月24日（土）15時05分～ GAME2：1月25日（日）13時05分～

チケット情報はこちら



・ベルテックス静岡 vs 熊本ヴォルターズ（＠静岡市中央体育館）

GAME1：1月24日（土）17時05分～ GAME2：1月25日（日）16時05分～

チケット情報はこちら



・横浜エクセレンス vs 福島ファイヤーボンズ（＠横浜武道館）

GAME1：1月24日（土）18時05分～ GAME2：1月25日（日）14時05分～

チケット情報はこちら