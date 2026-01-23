ラーメン好きに朗報！ ラーメンの糖質と塩分の吸収を抑えるにはスープに“おなじみの調味料”をひと垂らしするだけでよかった！

いまや日本人の国民食ともいえるラーメン。ランチに、お酒を飲んだ後に、ついつい食べたくなるものだが、糖質の麺と、脂と塩分たっぷりのスープに「肥満」の二文字が脳裏をよぎる人も多いだろう。しかし、そんなラーメンをより健康的に食べる方法があるという。



【画像】老けないラーメンの食べ方を解説





八木雅之氏の書籍『老けない食べ方の新常識』（三笠書房）より一部を抜粋・再構成し、ラーメンの老けない食べ方を解説する。

食べる前に「酢＋スープ」を2、3口

健康のことを考えると、なんとなく遠ざけてしまうのがラーメン。



「麵の糖質が怖い」と、我慢している人も多いのではないでしょうか。



ラーメンの麺は、小麦粉を主原料とした食品です。小麦粉に含まれるでんぷんは、体内でブドウ糖に分解され、急激に血糖値を上昇させやすい性質があります。



この血糖値の急上昇が、老化と肥満の引き金になります。



ブドウ糖が血液中に流れると、インスリンというホルモンが分泌されます。インスリンには、ブドウ糖を細胞にとり込む働きがあります。そのブドウ糖はエネルギー源として消費されますが、余剰分は脂肪となって蓄積されます。これが、人が太るメカニズムです。こうした働きからインスリンは「肥満ホルモン」とも呼ばれます。

食後高血糖が起こると、その分、インスリンの分泌量が増えます。すると、細胞内にとり込まれるブドウ糖の量が増えて、脂肪が蓄積しやすくなるのです。



しかも、食後高血糖を引き起こすということは、老化の元凶となるアルデヒドスパークを発生させることにもなります。

食べる時に一手間！

だからといって、ラーメンを諦めることはありません。



食後高血糖とアルデヒドスパークをいかに防ぐか―。それさえ抑えておけば、肥満や老化を心配せずにラーメンをおいしく楽しめるのです。



その方法は驚くほど簡単です。ラーメン屋のテーブルには、酢が置かれています。レンゲにスープを少しすくったら、そこに酢を加えて飲むだけです。

ラーメンのスープには、豚骨、鶏ガラ、牛骨、魚介などさまざまなベースがあります。すべてに共通しているのは、タンパク質と脂質が豊富に含まれていること。骨や肉、魚などの材料をじっくり煮出すことで、成分がスープに溶け出しています。



つまり、ラーメンのスープは、黄金トリオのうち「タンパク質」と「脂質」をすでに備えているということ。そこに、足りていない「酸」を足してあげるわけです。



先に「酢＋スープ」を腸に入れておくことで、その後、麺が入ってきても、血糖値の急上昇と、それと同時に起こるアルデヒドスパークを防ぐことができるのです。



ちなみ、「ラーメンの汁は塩分が高くて血圧が心配」という人も多いと思いますが、酢には血圧を降下させる作用があることがわかっています。



では、どのくらいの酢をとれば、食後高血糖を抑えられるでしょうか。

「酢＋スープ」は最適な組み合わせ

私が行なった実験結果では、穀物酢大さじ2杯（30mL）を白ご飯と一緒にとることで、白ご飯だけを食べたケースよりも、血糖値の上昇を約30mg／dLも抑えられました。これは糖尿病治療薬であるα-グルコシダーゼ阻害薬の平均的効果（20～40／dLの低下）と同程度の結果です。



ただし、一つ注意点があります。酢を原液のまま飲むのはNG。強い酸によって、食道や胃の粘膜が荒れたり、歯のエナメル質が傷ついたりするリスクがあります。



この点においても、「酢＋スープ」という組み合わせは、理に叶っています。スープが酸の刺激を和らげてくれるので、負担をかけずに体に届けることができます。



ちなみに私は、ラーメンを食べる際には、大さじ2杯程度の酢を2～3回に分け、レンゲに入れたスープに加えて飲んでいます。



とはいえ、酸っぱいものが苦手な人もいるでしょう。その場合は無理せず、大さじ1杯程度の酢を2～3回に分けて、スープと一緒に飲みましょう。

最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識: 糖化博士が教える若返り46のコツ

八木雅之

2025/11/27

