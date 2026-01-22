1月20日、女優の米倉涼子が、麻薬取締法違反などの容疑で書類送検されたことが、フジテレビによって報じられた。この騒動で、米倉が出演していた「楽天モバイル」のCMに注目が集まっている。

報道によれば、関東甲信越厚生局麻薬取締部（通称・マトリ）は、2025年夏ごろ、米倉がアルゼンチン国籍の知人男性とともに違法薬物に関与している疑いで、2人の関係先の家宅捜索をおこない、違法な薬物が押収されたと伝えられた。この報道を受けて、Xでは

《米倉涼子書類送検で楽天モバイルのCM停止する説あるんか》

《楽天モバイル民としては複雑な気持ちなるぜ…》

など、楽天モバイルのCMを心配する声があがっている。米倉は、同社のイメージキャラクターを務めてきたことで知られる。

「2020年7月からCMに出演し、ブランド名を力強く叫ぶ米倉さんの声がSNSで話題になりました。米倉さんは同年3月に事務所を退社し、個人事務所を設立しましたが、独立後の彼女の代表的な仕事のひとつになったのです。今回の騒動で、CMを降板になるか、気になる人もSNSで見かけられます」（芸能担当記者）

楽天モバイルは、今田美桜やサンドウィッチマンなど、多くのタレントを広告に起用してきた。しかしそのなかには、不祥事を起こしたタレントもいた。

「2021年には、広末涼子さんがCMに出演しましたが、後に広末さんは2025年4月に追突事故を起こし、同年11月に自動運転処罰法違反容疑で書類送検され、のちに略式起訴となりました。事故の際、広末さんが運転する車の走行速度は180km/hを超えていたとも報じられ、注目を集めました」（同前）

広末涼子、米倉涼子と、楽天モバイルのCM出演者の不祥事が続くことになった。くしくも、この2人の“涼子”が同社のCMで並ぶこともあったという。

「2人は2021年6月に、通話プランを案内するCMで共演しています。米倉さんが『涼子ちゃん、涼子だけど、スマホのプラン決めた?』と広末さんに質問し、電話でやりとりを繰り返した後、広末さんが『これにします、涼子さん』と、プランを決めるという内容でした。米倉さんの書類送検が報じられて以降、2人が共演した際の写真がSNSで拡散される事態になっています。とはいえ、CMが“不祥事ネタ”のように扱われた楽天モバイルに関しては、SNSでは同社に対し『かわいそうすぎる』など、同情する声も多いようです」（同前）

1月22日時点では、楽天モバイル公式サイトの「動画・テレビCMギャラリー」には、米倉が出演するCMが公開されている。書類送検されたことを受け、米倉の降板は検討しているか、12月以降、米倉側から連絡はあったか。本誌「Smart FLASH」が楽天モバイルに問い合わせたところ、

「弊社からの回答は控えさせていただきます」

とのことだった。

力強く叫ぶ米倉のCMは、見られなくなってしまうのか──。