モハP氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【英国】何をしてるの！スターマー政権が中国メガ大使館を承認！中国に接近するスターマー政権！」と題した動画を公開。長らく承認が見送られてきた在英中国大使館の巨大な新設計画をスターマー政権が承認した件を取り上げ、その背景と国際関係への影響について解説した。



動画でモハP氏は、まず「メガ大使館問題」の経緯を説明。この計画は、中国がロンドン中心部の一等地にある元王立造幣局の跡地を2018年に購入したことに始まる。しかし、金融街シティに近く、地下に金融情報が通るケーブル網があることから「中国に金融情報を盗まれる」といった安全保障上の懸念が噴出。さらに、計画に200以上の地下室が含まれていることで「中国のスパイ活動が活発化する」との不安も広がり、歴代政権は計画を棚上げしてきた。



しかし、2024年に労働党のスターマー政権が誕生すると状況は一変。モハP氏は、新政権が「中国との関係改善を探り始めた」と指摘する。財政的に厳しい英国が中国からの投資を呼び込みたいとの思惑があり、スターマー首相が予定している訪中のための「お土産という位置づけになるものとみられます」と、このタイミングでの承認の背景を分析した。



この決定は、中国に対して厳しい姿勢をとる米国とは逆行する動きである。モハP氏は、英国が中国に接近する現状が「ますますイギリスとアメリカの関係が冷え切っていく」一因となり得ると警鐘を鳴らす。このメガ大使館の承認は、単なる建設許可ではなく、英国の外交政策の大きな転換点を象徴する出来事だと論じている。