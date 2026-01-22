¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡ÙÌî¸¶²È¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¡¢º£Çã¤¦¤È¤¤¤¯¤é¡©ÁÛÄêÇ¯¼ý¤ä½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤¿
¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÖÌî¸¶²È¡×¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î²È¤ò¼ÂºÝ¤Ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ëè·î¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸ø¼¨ÃÏ²Á¤ä·úÃÛÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ìî¸¶²È¤Î½»¤Þ¤¤¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
½ÕÆüÉô»Ô¤Ë·ú¤ÄÌî¸¶²È¤Ï¤É¤ó¤Ê½»¤Þ¤¤?
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤ËÏ¢ºÜ¡¦ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤ÏÆÃÄê¤ÎÇ¯Âå¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ìî¸¶¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤Ï¡¢¾ï¤Ë5ºÐ¤ÎÍÄÃÕ±à»ù¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢Êª¸ì¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¤Î¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Ç¤¹¡£Ìî¸¶²È¤Î½»½ê¤Ï¡Öºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»ÔÁÐÍÕÄ®904¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤Ï¡¢Éã¡¦¤Ò¤í¤·¡¢Êì¡¦¤ß¤µ¤¨¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡¢Ëå¡¦¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢»ô¤¤¸¤¡¦¥·¥í¤Î4¿Í(¡Ü1É¤)Êë¤é¤·¤Ç¤¹¡£
ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìî¸¶²È¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷À¤ÂÓ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢ºîÉÊ¼«ÂÎ¤Ï¸½Âå¤òÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤ß¤µ¤¨¤ÏÀì¶È¼çÉØ¡¢¸Í·ú¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤È¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò½êÍ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï2¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤â»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î´¶³Ð¤Ç¸«¤ë¤ÈÊ¿¶ÑÅª¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Èæ³ÓÅª·Ã¤Þ¤ì¤¿·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë²ÈÄí¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìî¸¶²È¤ÏÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢1³¬¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤äÏÂ¼¼¡¢2³¬¤Ë¿²¼¼¤Ê¤É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê´Ö¼è¤ê¤Ç¡¢3LDK¤Þ¤¿¤Ï4DK¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¤ÊÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºîÃæ¤ÎÉÁ¼Ì¤«¤é¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï115Ö¤Û¤É(Ìó35ÄÚ)¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï80Ö¤Û¤É(Ìó24ÄÚ)¤È¿ä»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ç¸«¤ë¤È¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÌî¸¶²È¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ù³°¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¸Í·ú¤Æ¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ä¤ä¶¹¤¯¡¢¼ýÇ¼¾¯¤Ê¤á¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Þ¥à½»Âð¡×¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ìî¸¶²È¤ÎÅÚÃÏ¡¦·úÊª²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Æ¤ß¤ë
¤½¤ó¤ÊÌî¸¶²È¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Ï¡¢º£¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¡¢ºë¶Ì¸©½ÕÆüÉô»Ô¤Î2025Ç¯¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á(½»ÂðÃÏ)Ê¿¶Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Þ¤¹¡£½ÕÆüÉô»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¤Ï¡¢1Ö¤¢¤¿¤êÌó8Ëü9,600±ß(ÄÚÃ±²ÁÌó29Ëü6,000±ß)¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÌî¸¶²È¤ÎÉßÃÏÌÌÀÑ115Ö(Ìó35ÄÚ)¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìó8Ëü9,600±ß¡ß115Ö¡á1,030Ëü4,000±ß
¼¡¤Ë¡¢·úÊª¤Î²Á³Ê¤ò»î»»¤·¤Þ¤¹¡£Ìî¸¶²È¤Ï¡¢¤·¤ó¤Î¤¹¤±¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¿·ÃÛ¤Î·úÇä½»Âð¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¡¦±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ80Ö(Ìó24ÄÚ)¤Î°ìÈÌÅª¤Ê½»Âð¤òÁÛÄê¤·¡¢·úÃÛÈñÍÑ¤ÏÌó2,000Ëü±ß¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚÃÏ²Á³Ê¤È·úÊª²Á³Ê¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌó1,030Ëü±ß¡ÜÌó2,000Ëü±ß¡áÌó3,030Ëü±ß¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÌó3,030Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï¡¢½ÕÆüÉô»Ô¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»ºÁê¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½ÕÆüÉô»Ô¤Î¿·ÃÛ°ì¸Í·ú¤Æ¤Ï3,000Ëü±ßÁ°¸å¡Á3,800Ëü±ßÁ°¸å¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢É¸½àÅª¤ÊÉßÃÏ¤È·úÊª¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÌî¸¶²È¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤Ï?
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¤â°ìÈÌÅª¤Ê»ÅÍÍ¤Î¸Í·ú¤Æ½»Âð¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ìî¸¶²È¤Î»î»»¤Ï½ÕÆüÉô»Ô¹Ù³°¤Î½»ÂðÁê¾ì¤ÈÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÖºÑ³Û¤Ï
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ìî¸¶²È(ÅÚÃÏ¤È·úÊª¹ç¤ï¤»¤ÆÌó3,030Ëü±ß)¤ò¹ØÆþ¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Æ¬¶â¤ò2³ä(Ìó606Ëü±ß)ÍÑ°Õ¤·¡¢»Ä¤ê8³ä¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó2,424Ëü±ß¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ëÁÛÄê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¶âÍø¥¿¥¤¥×: Á´´ü´Ö¸ÇÄê¶âÍø(¥Õ¥é¥Ã¥È35¤Ê¤É)
¡¦¶âÍø: Ç¯2.08¡ó
¡¦ÊÖºÑ´ü´Ö: 35Ç¯
¤³¤Î¾ò·ï¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢Ìî¸¶²È¤¬½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤À¾ì¹ç¤Î·î¡¹¤ÎÊÖºÑ³Û¤ÏÌó8Ëü1,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹(¥Ü¡¼¥Ê¥¹Ê§¤¤¤Ê¤·)¡£Éã¡¦¤Ò¤í¤·¤ÎÇ¯¼ý¤¬600Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¼ê¼è¤êÇ¯¼ý¤Ï¤ª¤ª¤è¤½450Ëü±ß¡Á480Ëü±ßÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢·î¡¹¤Î¼ê¼è¤ê¤ÏÌó37Ëü±ß¡Á40Ëü±ßÁ°¸å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹(¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¤)¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç·î8Ëü±ß¶¯¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ¤Ï¡¢¼ê¼è¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÉéÃ´Î¨¤Ç¸«¤ë¤ÈÌó20¡óÁ°¸å¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡ÖÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÖºÑ¡×¤È¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï(20¡Á25¡ó°ÊÆâ)¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²È·×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¤¿¿å½à¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìî¸¶²È¤Î²È·×¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÊÖºÑ·×²è¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ìî¸¶²È¤Î½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ø¼Â¤Ê²È·×´ÉÍý¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖºÑ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢Ìî¸¶²È¤ÎÊë¤é¤·¤Ï·è¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¯¼ý600Ëü±ß¤Î²ñ¼Ò°÷²ÈÄí¤¬¹Ù³°¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯¸½¼ÂÅª¤Ê²È·×¥â¥Ç¥ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Î»î»»¤Ï¡¢Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿´Ê°×Åª¤Ê·×»»¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶â³Û¤äÊÖºÑ³Û¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³µ»»¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµ³Î¤Ê¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ºîÉÊÀßÄê¤Ë´ð¤Å¤¯²Í¶õ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤ä½»Âð¥í¡¼¥ó¾ò·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉðÆ£µ®»Ò ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼(AFP)¡¢¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²ñ¼Ò°÷»þÂå¡¢¤ª¶â¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¡¢AFP(ÆüËÜFP¶¨²ñÇ§Äê)»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ä¥Þ¥Í¡¼¥³¥é¥à¤Î¼¹É®¤òÅ¸³«¡£ÆÈÎ©¸å¤Ï¥Í¥Ã¥Èµ¯¶È¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¹É®¤ä¸Ä¿Í¥Þ¥Í¡¼ÁêÃÌ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
