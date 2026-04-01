名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「手羽先センセーション」に、1日限りの新メンバー・山本久美氏（58）が加入する。山本氏は名古屋の有名居酒屋チェーン「世界の山ちゃん」のオーナーで、正式加入ではないものの、エープリルフール企画としてサプライズ加入が実現。アイドル衣装を身にまとった山本氏とメンバー6人の特別ショットも公開された。山本氏は元小学校教諭で、2016年に急逝した夫で創業者の後を継ぎ、経営トッ