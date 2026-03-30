2026年4月1日、より、改正女性活躍推進法が施行される。具体的な内容は、従業員101人以上の企業は、管理職に占める女性の比率の公表が義務付けられる。また、男女間の賃金格差の公表義務対象が、現行の301人以上から101人以上の企業に拡大される。これにより、駆け込み昇進するケースも多いという。女性のキャリア進出は、多様な意見を取り入れるためにとても重要だ。しかし、長時間労働が常態化していたり、家庭でのケアワークが