妻に「モラハラ」を繰り返す男性には、どんな特徴があるのか。近畿大学教授でジャーナリストの奥田祥子さんは「取材した50代の男性は、約10年間にわたり子育てなどについて妻の人格を否定し続け、ついに家出をされた。こうした男性に共通するのが、相手への思いやりなどの『情緒的なケア』の欠如だ」という――。（第1回）※本稿は、奥田祥子『抱え込む男たちケアで読み解く生きづらさの正体』(朝日新書)の一部を再編集したもの