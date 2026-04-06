俺（シンゴ）は、専業主婦の妻・マリエと息子2人の4人家族です。妻は結婚を機に仕事を辞め、家事と育児を一手に引き受けてくれています。長男が生まれたころは、家事や育児に積極的に関わっていました。けれど、仕事が忙しくなるにつれ、いつの間にか「頼まれたときだけ手伝う夫」になってしまいました。正直に言えば、家事は面倒に感じることもあります。仕事のように成果が見えたり、誰かに評価されたりするわけでもない。そんな